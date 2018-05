Украинские пользователи Google выбрали своих кандидатов на «Оскар»

Этот фильм в жанре спагетти-вестерн несколько недель подряд лидировал по количеству запросов Google Украина в категории “Фильмы”, сообщили УНИАН в пресс-службе компании Google.

На втором месте – приключенческая драма “Жизнь Пи” (претендент на 11 «Оcкаров) тайваньского режиссера, обладателя «Оскара» Энга Ли.

Третью позицию заняла черная комедия “Мой парень - псих”.

Картина, получившая больше всего номинаций на «Оскар» в этом году – двенадцать, - историческая драма от режиссера Стивена Спилберга “Линкольн”, расположилась на четвертой позиции; а фаворит критиков “Операция Арго” Бена Аффлека - на пятой.

Полностью рейтинг фильмов-номинантов выглядит так: «Джанго освобожденный» (Django Unchained), «Жизни Пи» (Life of Pi), «Мой парень – псих» (Silver Linings Playbook), «Линкольн» (Lincoln), «Операция Арго2 (Аrgo), «Отверженные» (Les Misérables), «Цель номер один» (Zero Dark Thirty), «Любовь» (Amour), «Звери дикого юга» (Beasts of the Southern Wild).

Также Google проанализировал, какими из мультфильмов - номинантов на «Оскар» в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм” больше всего интересовались украинские пользователи Google. В итоге, лидерство тут захватил фильм от студии Pixar “Отважная”, который считается главным фаворитом в данной категории. Остальные позиции выглядят таким образом: «Ральф» (Wreck-ItRalph), «ПараНорман» (ParaNorman), «Франкенвинни» (Frankenweenie), «Пираты! Банда неудачников!» (ThePirates! In an Adventure with Scientists!).

В этом году Google впервые создал специальный сайт google.com/oscars, где фанаты кино смогут найти информацию про Оскар-2013, включая трейлеры фильмов, биографии актеров и многое другое.

Год назад мнения академиков и украинских пользователей разошлись - по количеству запросов в Украине лидировал фильм “Древо жизни”, а «Оскара» получил “Артист”.

В воскресение, 24 февраля, Американская академия киноискусств традиционно вручит одну из самых значимых наград в мире кино - премию «Оскар».