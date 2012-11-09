Эксперты: украинский язык впервые за годы независимости теряет позиции

Эксперты считают, что в 2012 году украинский язык впервые за годы независимости теряет позиции в образовании и книгоиздании.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему «Положение украинского языка в 2012 году: цифры, факты, динамика» сокоординатор движения «Пространство свободы», руководитель проекта «Обзор положения украинского языка» Тарас Шамайда, ссылаясь на данные аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2012 году».

По его словам, «в 2012 году украинский язык впервые за годы независимости теряет позиции в образовании и книгоиздании, однако держится в кинопрокате. Хотя есть позитивные тенденции, но сохраняется полное доминирование русского языка в телепространстве и радиопространстве».

Аналитический обзор базируется на данных статистики, социологии и собственных мониторинговых исследований, проведенных волонтерами по всей стране.

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Украинский язык называют родным 2/3 граждан Украины, а 53% общаются, преимущественно, на украинском. При этом авторы исследования отмечают, что в независимой Украине действуют мощные факторы русификации и формирования у носителей украинского языка комплекса неполноценности. Самыми мощными из этих факторов являются телевидение и радио, а также сфера услуг и печатные издания.

В прайм-тайм 8 наиболее рейтинговых телеканалов в октябре 2012 года лишь 28% эфирного времени занимают программы на украинском языке, 44% - русскоязычные и 28% - двуязычные программы.

«Эти показатели немного лучше, чем в прошлом году, когда украиноязычные программы составляли лишь 22% эфира, но о господстве украинского языка в национальном телепространстве говорить не приходится», - отметил Т.Шамайда.

По его словам, на 6 наиболее рейтинговых радиостанциях песни на украинском языке составляют лишь 3,4% общего количества песен в прайм-тайм (в прошлом году - 4,6%). В то же время, песен на русском языке - 60% общего количества.

Кроме того, на русском языке в Украине издается свыше 60% суммарного тиража газет, 83% - журналов, продается около 87% книг (подавляющая часть которых - импорт из России).

Т.Шамайда заметил, что впервые за много лет суммарный тираж книг, которые печатаются на украинском языке в Украине, составляет меньше половины всех книг, напечатанных в Украине.

Мониторинг языковой ситуации в 29 крупнейших городах Украины свидетельствует, что в сфере торговли и услуг преобладает русский язык, на транспорте - украинский, при этом ситуация очень отличается в зависимости от региона.

В целом, из 290 заведений питания 29 городов лишь в 50% вывеска выполнена на украинском языке, в 46% есть меню на украинском языке, и только в 36% работники отвечают на украинском языке украиноязычным клиентам.

В визуальной и звуковой информации на автобусных и железнодорожных вокзалах, в целом, по Украине доминирует украинский язык. В целом, на всех видах транспорта за последний год использование украинского языка в звуковой и визуальной информации заметно увеличилось.

Однако работники справочных бюро отвечают украиноязычным пассажирам на украинском языке лишь на 66% автовокзалов, 55% железнодорожных вокзалов и только в 3 из 8 крупнейших аэропортов.

Кроме того, 68% фильмов в легальном кинопрокате дублированы или озвучены украинским языком, остальные 32% имеют украинские субтитры.

Шеф-редактор интернет-издания «Тексты» Роман Кульчинский отметил, что в одних сферах ситуация с использованием украинского языка улучшилась, в других - наоборот.

«В этом году 50 на 50. В одних сферах украинский язык улучшал свое применение, в других важных сферах было меньшее применение», - сказал он.

Эксперты считают, что в 2013 году ситуация с использованием украинского языка значительно ухудшится в связи с применением скандального Закона «Об основах государственной языковой политики».

По их убеждению, данный закон запустил процесс разрушения языково-культурного пространства страны.

Как считают эксперты, если данный закон не будет отменен в законодательном и судебном порядке, волна русификации и региональной фрагментации Украины будет становиться со временем все мощнее, и будет угрожать не только украинскому языку, но и независимости и целостности страны.

«В будущем году тенденции ухудшатся, поскольку начнет на полную мощность проявляться суть закона об основах государственной языковой политики, который очень грамотно и детально расписывает и закладывает десятки многообразных механизмов русификации во всех сферах», - предостерег Т.Шамайда.

Анализ статистических данных и собственный мониторинг языковой ситуации во всех регионах Украины осуществлен на волонтерских принципах активистами движения «Пространство свободы» (dobrovol.org) при содействии Интернет-издания «Тексты» (texty.org.ua).