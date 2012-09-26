Участники Форума в защиту украинского языка призвали украинцев к борьбе

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат от НУ-НС Иван Заец призвал украинцев бороться за язык, как за собственную жизнь.

По его убеждению, постановка в языковом вопросе Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств выше Конституции Украины неприемлема. «Мы должны однозначно классифицировать такую деятельность Президента и правительства как покушение на конституционный строй Украины», - сказал он.

В свою очередь, общественный и политический деятель, Герой Украины Степан Хмара выразил убеждение, что В.Янукович не является легитимным Президентом, потому что «выступает против национальных интересов Украины».

В то же время С.Хмара отметил, что в стране должна быть «революционная готовность номер один», и предложил провести 14 октября «Марш защиты прав и свобод граждан Украины».

Присутствующий на форуме Патриарх Киевский и всей Руси-Украины, глава УПЦ КП Филарет отметил, что, хотя церковь не должна вмешиваться в политику, она не может не защищать украинский язык. «Наша церковь поддерживает это движение», - сказал он и призвал украинцев не быть безразличными и защищать свою нацию.

Профессор Киево-Могилянской академии Владимир Василенко заметил, что языковой вопрос – это предвыборная технология. «Если не грех языковой вопрос применить в правящей партии, то и оппозиция может тоже использовать это лишь как предвыборную технологию», - сказал он.

В то же время В.Василенко выразил убеждение, что принятый закон реально выполняться не будет. «Очень многие патриоты об этом говорят, мол, в Западной Украине как было, так и будет – будут говорить на украинском языке, а на Востоке будут говорить на русском», - добавил он.

Также В.Василенко отметил, что украинцы должны бороться против нынешнего «режима», проводить системные акции для давления на власть. Он также подчеркнул, что избирателей нужно призывать не голосовать за кандидатов в депутаты, которые 3 июля поддержали языковой закон.

«Первым симптомом, который свидетельствует о реальной угрозе потери Украинского государства, является угроза для украинского языка», - отметил в своем выступлении председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, литературовед Николай Жулинский.

По его убеждению, единственная цель принятого закона – ввести в большинстве областей Украины русский язык как региональный, «а затем заявить, что большинство поддерживает русский язык, и его следует признать вторым государственным».

Как отмечается в обращении участников форума, они требуют от руководства Верховной Рады обеспечить немедленное рассмотрение и одобрение законопроекта народного депутата Украины Сергея Головатого «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» в течение октября и отменить закон «Об основах государственной языковой политики» Кивалова-Колесниченко.

Также форум обращает внимание Совета Европы и ОБСЕ, что гуманитарная политика нынешней власти игнорирует европейские демократические ценности, пренебрегает рекомендациями Венецианской комиссии и Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

По теме: Янукович подписал языковой закон

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в регионе говорят не менее 10% жителей.

10 августа закон «Об основах государственной языковой политики» вступил в силу.