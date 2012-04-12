«Кина» на русском не будет минимум до 2016 года

В среде патриотической общественности постановление Кабмина №168 от 1 февраля 2012 года называют не иначе, как «убийцей украиноязычного кино», пишет «Сегодня».

Полтора месяца назад та же общественность была возмущена выходом в прокат на русском (и с украинскими субтитрами) американского фильма «Призрачный гонщик-2».

Согласно статистике, которую предоставила пресс-служба Госкино, за 2011 год было выдано 152 прокатных удостоверения иностранным фильмам, дублированным на украинский, и 29 — фильмам с русским дубляжом; за первый квартал 2012-го — 49 удостоверений на украинский дубляж и 7 — на русский. То есть ситуация после постановления никак не изменилась.

Кроме того, прокатчики утверждают, что «Призрачный гонщик-2» — это исключение, а абсолютное большинство фильмов с русским дубляжом — это немассовое артхаусное кино, которое дало не больше 1% от всей прокатной прибыли.

«В 2010-м были приняты изменения к закону о кинематографии, которыми фильмы с украинским дубляжом на пять лет, с 2011-го до 2015-го, освобождаются от уплаты НДС. И получается, что кассовый фильм дешевле дублировать на украинский, чем платить НДС», - объяснил гендиректор сети кинотеатров «Мультиплекс» Антон Пугач.

Простой пример. Всем известный «Аватар» собрал в Украине $7,7 млн, и 20% НДС от этой суммы — это $1,5 млн. А стандартная стоимость дубляжа — $50 тысяч. Поэтому естественно, что дистрибьютор выбрал второй вариант.