Джемилев сделал подарок послу США - в коллекцию (фото)

США будут призывать украинские власти способствовать дальнейшему восстановлению гражданских прав крымских татар, а также земельных прав, которых крымскотатарский народ в свое время был лишен во время депортации из Крыма.

Об этом сегодня сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ во время открытия выставки крымскотатарского искусства в помещении посольства США в Киеве.

Дж.ТЕФФТ сообщил, что в галерее в новом помещении посольства они намерены выставлять произведения молодых украинских художников.

На выставке представлены ковры Мамута ЧУРЛУ и декоративные картины Юлии ТУЛУПОВОЙ, которые представляют богатую культурную и творческую традицию крымскотатарского народа. Оба художника получили поддержку Проекта местных инвестиций и конкурентоспособности Агентства США по международному развитию, что способствует туризму и экономическому развитию Крыма. Выставку смогут осматривать посетители, которых приглашают в посольство для участия в официальных встречах и объявленных публичных мероприятиях.

Посол напомнил, что “эти талантливые художники сотрудничают с проектом USAID (Агентством США по международному развитию), осуществляемом в Крыму для повышения конкурентоспособности крымской экономики, прежде всего туристический потенциал Крыма”. По его словам, этот проект является элементом совместных мероприятий посольства, призванных содействовать экономическому и социальному развитию Крыма.

“Эти художники воспроизводят культурное пространство крымскотатарского народа, благодаря которому во многом сам Крым является таким уникальным. Туризм в Крыму — это намного больше, чем так называемый пляжный туризм. В этом я имел возможность убедиться на собственном опыте”, - подчеркнул Дж.ТЕФФТ.

Он отметил, что крымскотатарский народ является неотъемлемой составляющей Крыма и Украины в целом. И большие усилия крымских татар сегодня направлены на развитие своего культурного наследия. “Крымские татары заслуживают на то, чтобы быть более широко известными своей культурой, вне пределов Украины также. Эта выставка - одно из проявлений содействия этническому разнообразию со стороны посольства США в Украине. Наличие крымских татар в Украине является одним из важных элементов этого разнообразия. Мы поддерживаем последние тенденции крымских татар на сохранение и развитие собственной культуры и идентичности. В частности, это было событие возведения мечети в Крыму. Со своей стороны США и в дальнейшем будут способствовать таким позитивным тенденциям”, - сказал посол США.

На открытие выставки пожаловал также председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Предоставляя М.ДЖЕМИЛЕВУ слово, посол назвал его своим “хорошим другом”. М.ДЖЕМИЛЕВ в свою очередь отметил, что для крымскотатарского народа, который ведет борьбу за свое этническое, языковое выживание, такая выставка имеет очень большое значение.

“Также для нас является знаковым то, что выставка проходит в помещении посольства США — большой демократической страны в мире”, - подчеркнул председатель Меджлиса.

Он напомнил, что М.ЧУРЛУ известен далеко за пределами Украины. Именно с его именем связано ковродельчество в Крыму. М.ЧУРЛУ считается представителем авангардизма в современном искусстве. Он сам музыкант, а в искусство пришел позже. Его искусство имело несколько политическое направление. М.ДЖЕМИЛЕВ ответил, что на художника очень сильно повлияло сообщение ТАСС в 1987 году, в котором говорилось о том, что советское руководство практически оправдывало преступную депортацию крымскотатарского народа.

“Поэтому можно сказать, что творчество Мамута ЧУРЛУ, в позитивном значении этого слова, политически заангажированное, оно сконцентрировано на проблемах крымскотатарского народа”, - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Он поблагодарил за постоянное внимание, которое посольство США уделяет проблемам крымскотатарского народа, за “оперативное реагирование на все беззакония, которые совершаются в отношении крымских татар”.

В знак благодарности М.ДЖЕМИЛЕВ подарил послу Дж.ТЕФФТУ традиционную для крымских татар каракулевую шапку. Посол коллекционирует головные уборы тех стран, где он работал.

Представительница крымскотатарского народа известная певица Джамала спела две крымскотатарские песни, которым научила ее бабушка, и одну американскую. Она сказала, что очень гордится тем, что так уважают крымскотатарскую культуру.

Фото УНИАН