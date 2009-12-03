Ющенко требует разоблачить коррупцию в судах

Президент Украины Виктор Ющенко не удовлетворен работой оперативных подразделений по предотвращению и разоблачению фактов коррупции в системе судебной ветви власти, которая по своему призванию обязана противодействовать этому опасному явлению.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента – Уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ Петр ШАТКОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«В соответствии с информацией Генеральной прокуратуры Украины, за 9 месяцев текущего года следователями прокуратуры направлено в суд 26 уголовных дел по обвинению 21 судьи. Эти результаты не соответствуют фактической распространенности коррупции в судебной ветви власти, что свидетельствует о сосредоточении основных усилий оперативных подразделений органов внутренних дел и СБУ на разоблачении единичных случаев взяточничества, совершенных отдельными судьями, как правило, низового звена судов», - сказал П.ШАТКОВСКИЙ.

По его словам, отмеченная ситуация наряду с высоким уровнем латентности преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, объясняется, прежде всего, ненадлежащей организацией работы оперативных подразделений правоохранительных органов по выявлению и документированию преступной деятельности.

«При таких условиях первоочередное значение приобретает наличие в оперативных подразделениях достаточной информации о возможном получении взяток теми или другими судьями, своевременное заведение при наличии предусмотренных законом оснований оперативно-розыскных дел и нарушение по ним уголовных дел», - отметил П.ШАТКОВСКИЙ.

В контексте этого он подчеркнул, что основные показатели оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел и Службы безопасности Украины остаются на неудовлетворительном уровне.

Учитывая изложенное, П.ШАТКОВСКИЙ сказал, что «Президент Украины обратился к генеральному прокурору и председателю СБУ с требованием безотлагательно принять решительные меры по предотвращению и разоблачению фактов коррупции в системе судебной ветви власти, комплексно пересмотреть эффективность работы в отмеченной сфере подчиненных региональных органов и о результатах детально проинформировать его в десятидневный срок».

По данным Секретариата Президента, в текущем году в производстве подразделений, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, находилось всего 113 оперативно-розыскных дел (ОРД) о возможной преступной деятельности судей, в том числе в СБУ - всего 72, а в МВД - 41. По материалам ОРД возбуждено всего 26 уголовных дел (то есть меньше, чем в четверти случаев), тогда как почти треть ОРД закрыты в связи с опровержением материалов о преступной деятельности и неустановлением данных, которые указывают на признаки преступления в действиях лица.