Украина разместила самурай-бонды на 35,1 млрд. иен

Украина разместила четырехлетние самурай-бонды на 35,1 млрд. иен (около 297 млн. долл.) под 3,2% годовых.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины (№ 1746 от 15 декабря 2006 года), опубликованном на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что облигации размещаются с дисконтом 1,2% номинальной стоимости. Погашение облигаций состоится 19 декабря 2010 года по номинальной стоимости.

Это уже третий выход украинского правительства на внешние рынки заимствований на протяжении второго полугодия 2006 года.

Двумя траншами, в декабре и сентябре, был осуществлен займ на двенадцать лет в сумме 768 млн. швейцарских франков с дисконтом 2,6% от номинальной стоимости, с доходностью 3,5% годовых.

Кроме того, в ноябре т.г. Украина разместила десятилетние еврооблигации на 1 млрд. долл. под 6,58%.

Справка УНИАН. В июле т.г. Министерство финансов Украины заявляло, что в случае ухудшения ситуации на рынках заимствований в Европе и Америке не исключается возможный выход Украины на азиатские рынки, в том числе выпуск самурай-бондов. «Вопрос азиатского рынка никогда не был закрыт, но попасть туда непросто. Там больше котируются эмитенты с инвестиционными рейтингами», - отмечали тогда в Минфине.