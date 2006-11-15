Украинские диспетчеры и метеослужба не виновны в катастрофе Ту-154 под Донецком

Украинские диспетчеры и метеослужба не виновны в катастрофе российского самолета Ту-154 под Донецком.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Госавиаслужбы Николай МАРЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, ожидается, что в течение ближайших двух недель будет подписан акт о причинах этой авиакатастрофы, которая произошла 22 августа т.г.

«Сегодня, не комментируя причины, акт не подписан, хочу сказать, что украинская комиссия отстояла национальные интересы и в вопросах безопасности при управлении воздушным движением – то есть, украинские диспетчеры абсолютно не виновны в этом событии, а также доказала, что незначительные отклонения, которые имели место в метеообеспечении полета со стороны украинских метеослужб, не повлияли на причину катастрофы», - сказал он.

По словам Н.МАРЧЕНКО, Госавиаслужба планирует провести пресс-конференцию, как только будет подписан акт, и рассказать «о причинах катастрофы, о всех недостатках в работе экипажа и, особенно, в системе обеспечения безопасности полетов Россией для того, чтобы эти вещи не повторять у нас».

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154 авиакомпании «Пулково», выполнявший рейс Анапа - Санкт-Петербург, разбился 22 августа севернее Донецка. Погибли все находившиеся на его борту 160 пассажиров, в том числе 45 детей, и 10 членов экипажа.