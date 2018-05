Лауреатом международного Букера-09 стала Элис Манро

Канадская новеллистка Элис Манро (Alice Munro) стала лауреатом Международной Букеровской премии-2009 (The Man Booker International Prize), сообщается на официальном сайте премии. Манро родилась 10 июля 1931 в Уингаме (провинция Онтарио). Училась в университете Западного Онтарио. Свой первый сборник рассказов "Танец счастливых теней" (The Dance of the Happy Shades) опубликовала в 1968 году. "Элис Манро в основном известна как новеллистка, однако в каждый рассказ она вносит столько же глубины, мудрости и меткости, сколько помещается в объемных романах", - отмечается в решении жюри, одним из членов которого был известный писатель Андрей Курков, автор романов "Пикник на льду", "География одиночного выстрела", "Последняя любовь президента", "Любимая песня космополита". В список претендентов на соискание престижнейшей литературной премии входила российская писательница и драматург Людмила Улицкая. Всего в списке претендентов на премию значились 12 авторов из семи стран. Среди них были такие известные писатели, как американец Эдгар Доктороу, перуанец Марио Варгас Льоса, англоязычный писатель индийского происхождения, лауреат Нобелевской премии (2001 год) Видъядхар Найпол. Премия размером в 60 тысяч британских фунтов будет вручена на торжественной церемонии в Дублине 25 июня. Премия Мan Booker International Prize вручается за достижения в области художественной литературы раз в два года, начиная с 2005 года. Тогда победил албанский писатель Исмаиль Кадарэ, а два года спустя премию получил нигериец Чинуа Ачебе.

РИА Новости