"Я не считаю годы, считает паспорт": Джамала к своему 34-летию рассказала, в чем секрет молодости (фото)

Молодість, легкість, свободу, красу, кохання відчуваю я :) хоча в дитинстві мені здавалось, що я маю виглядати, як на 2 фото, приблизно так у свої рокия не знаю скільки мені насправді. Мені 17. Мені 83. А нещодавно робила компьютерну діагностику, так комп'ютер дав мені 23 лікар здивувався як таке можливо, враховуючи ненормований графік роботи. А все дуже просто: я не палю, я майже не вживаю алкоголю, я ніколи не сиділа на дієті, ніколи не зношувала себе надмірним спортом. Я дуже люблю музику, сцену, співати, людей, подорожі і тд. Я не рахую років, рахує паспортя дякую, що ви в мене є. #дякую

