"Я не считаю годы, считает паспорт": Джамала к своему 34-летию рассказала, в чем секрет молодости (фото)
Она рассказала, что по результатам компьютерной диагностики ее возраст – 23 года.
34-летняя украинская певица Джамала заявила, что не ощущает свой возраст. Пост она обнародовала в Instagram.
"Молодость, легкость, свободу, красоту, любовь чувствую я", – призналась певица.
Она рассказала, что по результатам компьютерной диагностики ее возраст – 23 года.
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"Все очень просто: я не курю, почти не употребляю алкоголь, никогда не сидела на диете, никогда не изнашивала себя чрезмерным спортом. Я очень люблю музыку, сцену, петь, людей, путешествия. Я не считаю годы, считает паспорт", – написала Джамала.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее продюсер Евровидения рассказал о скандалах с Джамалой и красной дорожкой.
Молодість, легкість, свободу, красу, кохання відчуваю я :) хоча в дитинстві мені здавалось, що я маю виглядати, як на 2 фото, приблизно так у свої рокия не знаю скільки мені насправді. Мені 17. Мені 83. А нещодавно робила компьютерну діагностику, так комп'ютер дав мені 23 лікар здивувався як таке можливо, враховуючи ненормований графік роботи. А все дуже просто: я не палю, я майже не вживаю алкоголю, я ніколи не сиділа на дієті, ніколи не зношувала себе надмірним спортом. Я дуже люблю музику, сцену, співати, людей, подорожі і тд. Я не рахую років, рахує паспортя дякую, що ви в мене є. #дякую