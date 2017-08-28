"Я не считаю годы, считает паспорт": Джамала к своему 34-летию рассказала, в чем секрет молодости (фото)

34-летняя украинская певица Джамала заявила, что не ощущает свой возраст. Пост она обнародовала в Instagram.

"Молодость, легкость, свободу, красоту, любовь чувствую я", – призналась певица.

Она рассказала, что по результатам компьютерной диагностики ее возраст – 23 года.

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"Все очень просто: я не курю, почти не употребляю алкоголь, никогда не сидела на диете, никогда не изнашивала себя чрезмерным спортом. Я очень люблю музыку, сцену, петь, людей, путешествия. Я не считаю годы, считает паспорт", – написала Джамала.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее продюсер Евровидения рассказал о скандалах с Джамалой и красной дорожкой.