"Создали образ "жертвы": продюсер Евровидения рассказал о скандалах с Джамалой и красной дорожкой

Некоторые моменты во время проведения песенного конкурса Евровидение в Украине вызвали горячее обсуждение.

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Один из них – якобы недопуск Джамалы на красную дорожку открытия конкурса. Ситуацию в интервью сайту "Сегодня" прояснил исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак.

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"Красная дорожка – это событие для промотирования участников Евровидения. Победителей предыдущих лет туда никогда не приглашают. Такие каноны конкурса, которые ввел Европейский вещательный союз. Да, в прошлом году Монс Зелмерлев, который "привез" Евровидение в Швецию, был на красной дорожке, но – он там работал именно ведущим. В этом году присутствие Джамалы, как ведущей, на красной дорожке даже не обсуждали с ее командой. Согласовали выступление Джамалы на церемонии открытия, которое и состоялось. Также Джамала в этом году выступала трижды во время полуфиналов и финала Евровидения. Мне очень жаль, что на каком-то этапе команда начала строить ей образ жертвы. Это – ложная тактика. Джамала – победитель и великий артист".

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО. 15 мая Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.