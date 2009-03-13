Герман Стерлигов представил в Киеве центр товарообменных операций

В Украине открылся Международный расчетно-товарный центр, который входит в партнерскую сеть российского Антикризисного расчетно-товарного центра (АРТЦ), специализирующегося на товарообменных операциях. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор и владелец АРТЦ Герман СТЕРЛИГОВ.

По его словам, АРТЦ является автоматизированной системой для проведения товарообменных операций путем отбора и определения цепочек возможного обмена товара. Так, отмечает Г.СТЕРЛИГОВ, АРТЦ собирает заявки от заинтересованных компаний, в которых они указывают интересующие их и свои собственные товары, после чего данные заявки обрабатываются на предмет определения возможных товарообменных цепочек с максимальной длиной в пять компаний. Как отметил гендиректор АРТЦ, чтобы такая цепочка замкнулась, последним звеном в ней должны выступить деньги.

По словам Г.СТЕРЛИГОВА, стоимость услуг информационной системы составляет 1% от суммы сделки, гарантийный взнос составляет 2% от суммы заявленного товара.

По информации гендиректора АРТЦ, сегодня в России действует сеть из нескольких десятков региональных центров, представительства АРТЦ открыты в Гонконге, Казахстане, Китае. Г.СТЕРЛИГОВ также отметил, что он инвестировал 15 млн. евро в развитие партнерской сети в России, его украинские партнеры планируют инвестировать в развитие сети в Украине около 1 млн. евро. Уже в апреле он предполагает выйти на значительный товарооборот в российской сети центров, в мае планируется получить значительные объемы оборота и в украинской сети.

Справка УНИАН. Герман СТЕРЛИГОВ в декабре 1990 г. основал товарно-сырьевую биржу «Алиса» с уставным капиталом 25 тыс. рублей, которая в 1993 г. была преобразована в холдинговую компанию «Алиса» с 84 дочерними компаниями. В 2004 г. Г.СТЕРЛИГОВ выдвигался на пост президента России. После этого занимался фермерским хозяйством, в частности разведением овец. С октября 2008 г. – генеральный директор и владелец 100% акций Антикризисного расчетно-товарного центра.