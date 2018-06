Финал Евровидения-2017: видео 10 лучших выступлений

В Сети появилось видео выступлений исполнителей, которые заняли первые десять мест по итогам песенного конкурса Евровидение-2017, сообщает Новое время.

Как сообщалось ранее, победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois, что переводится как Любить за двоих. В сумме он набрал 758 баллов. Как прокомментировал победу певец: "Музыка - это не феерверки, музыка - это чувства". Он также рассказал, что очень рад, что его посыл поняли зрители, несмотря на португальский язык песни.

Всего на сцену в финале вышло 26 участников песенного конкурса. Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии с 615 баллами. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей с 374 баллами. Группа О.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов.

Португалия: Сальвадор Собрал - Amar pelos dois

Болгария: Кристиан Костов - Beautiful Mess

Молдова: Sunstroke Project - Hey Mamma

Бельгия: Blanche - City Lights

Швеция: Robin Bengtsson – I Can't Go On

Италия: Francesco Gabbani – Occidentali's Karma

Румыния: Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!

Венгрия: Joci Pápai – Origo

Австралия: Isaiah – Don't Come Easy

Норвегия: JOWST – Grab The Moment