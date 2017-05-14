Финал Евровидения-2017: видео 10 лучших выступлений
Видео 10 лучших выступлений в финале песенного конкурса Евровидения-2017.
В Сети появилось видео выступлений исполнителей, которые заняли первые десять мест по итогам песенного конкурса Евровидение-2017, сообщает Новое время.
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Как сообщалось ранее, победителем стал португальский певец Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois, что переводится как Любить за двоих. В сумме он набрал 758 баллов. Как прокомментировал победу певец: "Музыка - это не феерверки, музыка - это чувства". Он также рассказал, что очень рад, что его посыл поняли зрители, несмотря на португальский язык песни.
Всего на сцену в финале вышло 26 участников песенного конкурса. Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии с 615 баллами. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей с 374 баллами. Группа О.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов.