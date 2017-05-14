Победителем Евровидения-2017 стала Португалия

В Киеве сегодня, 13 мая, состоялся финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер вышло 26 участников песенного конкурса.

Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.

Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии с 615 баллами. Молдавская группа Sunstroke Project стала третьей с 374 баллами.

Группа О.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов.

Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

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Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц "Евровидения", а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина как победитель прошлогоднего песенного конкурса.