На Евровидении-2017 Украина заняла 24 место из 26 (таблица результатов)
03:54, 14 мая 2017Общество
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Группа O. Torvald заняла третье с конца место.
Группа O.Torvald / REUTERS
Группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26. Украина получила от зрителей и судей 36 баллов. Германия и Испания, занявшие две последние ступеньки, получили 6 и 5 баллов.
Eurovision.tv
Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с 758 баллами.
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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине