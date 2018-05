В ОБСЕ анонсировали увеличение количества наблюдателей в Украине

Действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, евроинтеграции и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине увеличит количество наблюдателей и улучшит техническое оснащение.

Об этом Курц написал в Twitter.

«Замечательные новости: решение о продлении срока и расширении миссии мониторинга ОБСЕ в Украине свидетельствует о признании выдающейся работы наших наблюдателей», - подчеркнул он.

По его словам, миссия ОБСЕ получит больше наблюдателей, улучшит техническое оснащение и увеличит бюджет, что является прочной основой для обеспечения большей безопасности населения в Украине.

«Лучшая поддержка СММ: полная реализация Минских соглашений, особенно соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения», - добавил Курц.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередном заседании в Вене продлил мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2018 года.

Консенсусное решение о продлении срока полномочий деятельности миссии на один год также устанавливает, что бюджет миссии в период с 1 апреля 2017 года до 31 марта 2018 составит 105,5 млн евро.

Миссия неоднократно заявляла, что не проводит расследование, а отчитывается о фактах; не доставляет гуманитарную помощь, а способствует ее доставке. В миссии отмечают, что остановить обстрелы на Донбассе должны стороны военного конфликта, а не наблюдатели ОБСЕ.

В состав миссии ОБСЕ входят невооруженные гражданские наблюдатели, а также международные работники из государств - участников ОБСЕ, им помогают сотрудники из Украины. Команды наблюдателей работают посменно, чтобы обеспечить присутствие на местах 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Главный офис миссии расположен в Киеве; наблюдатели работают в Днепре, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах.

