ОБСЕ продлила еще на год действие мандата наблюдательной миссии в Украине

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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"Данное решение устанавливает бюджет миссии в размере 105,5 млн евро на период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных директивных органов Организации, состоящий из представителей всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности исотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине осуществляет надзор за соблюдением Минских соглашений в зоне конфликта на востоке Украины.