В Киеве из-за повышенной террористической угрозы полиция планирует перекрыть Крещатик

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы воюющая держава, у нас достаточно большой уровень террористической угрозы. Прогнозируется значительное скопление людей, мы будем проводить мероприятия, чтобы ничего не случилось и никто не пострадал. В частности, будет перекрыта улица Крещатик, будет проводиться поверхностный осмотр, задействоваться металлоискатели. Это стандартная процедура, думаю, что люди с пониманием к этому отнесутся. Кинологическая служба и взрывотехники будут обследовать места массовых мероприятий. Будет еще ряд мер координации с СБУ", - отметил он.

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При этом Крищенко добавил, что планируют перекрыть Крещатик утром 15 ноября.

Как сообщалось, по данным МВД сегодня, 14 ноября, Национальная полиция Украины и Национальная гвардия переходят на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой.