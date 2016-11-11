Экранизация романа Жадана "Ворошиловград" получила два приза в Германии

Этот ежегодный форум в немецком городе Котбус - одно из главных событий европейского кинорынка. В конкурсе участвовало 10 номинантов, отобранных из 120 заявок, сообщается на странице Connecting Cottbus 2016 в Facebook.

Продюсер Владимир Яценко, режиссер Лодыгин и сценарист Наталья Ворожбит получили 1500 евро и аккредитацию на Producers Network в рамках кинорынка Каннского кинофестиваля в 2017 году.

В прошлом году приз на Connecting Cottbus также взял украинский кинопроект - фильм "Танк" Максима Ксенды.

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Фильм "Ворошиловград" по итогам питчинга Госкино при общем бюджете около 31 млн грн наполовину будет профинансирован из госбюджета - ему обещано 15,5 млн грн.

Лента создается в копродукции Украины и Швейцарии. О точной дате выхода фильма пока не известно.

"Мы очень верим, что эта история касается не только нашей съемочной группы, любителей романа и всех украинцев. Сегодня мы получили первое подтверждение от кинематографического мира, что "Ворошиловград" интересен Европе. Первый приз. Идем дальше", - написал Лодыгин на своей странице в Facebook.

Сергей Жадан опубликовал «Ворошиловград» в 2010 году. Роман получил несколько престижных литературных премий (в том числе «Лучшая украинская книга десятилетия» от BBC) и был переведен на английский, польский, французский, русский и немецкий языки.

Сюжет книги рассказывает о молодом парне, который вынужден вернуться в родной городок Луганской области, чтобы защитить свое имущество от бандитов.

В этом году украинскую киноиндустрию на Connecting Cottbus представляли в рамках программы Focus Ukraine, организованной Госкино совместно с Одесским международным кинофестивалем.