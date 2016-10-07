Во Львове построят еще две многоэтажки

На заседании 7 октября исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил градостроительные условия и ограничения застройки на двух участках для строительства многоквартирных жилых домов. Об этом пишет ZIK.

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Разрешения первый участок получило частное предприятие «Телец». Здесь будут возводить многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом на ул. Бойковская, 30-Б. По документам это будет десятиєтажка на 64 квартиры.

Также исполком утвердил градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка на строительство ОАО «Торо-2» многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями в уровне подвального этажа на вул. Малоголосковской, 8. Речь идет о возведении девятиэтажки на 62 квартиры.

Также было принято решение о разрешение строительство гражданином Васиной Сергеем Васильевичем торгово-офисного центра по адресу ул. Промышленная, 60.