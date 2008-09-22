Проект Одесса-Броды не имеет принципиального значения для Европы?

Нефтепровод «Одесса-Броды» не имеет принципиального значения для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства, независимый эксперт Клод МАНДИЛЬ.

«Я полагаю, что решение о том, инвестировать в нефтяную отрасль или нет, должны принимать сами операторы нефтерынка. Соответственно, если украинские, польские операторы считают, что инвестиции в нефтепровод «Одесса-Броды» имеют целесообразность и смысл - хорошо, если они решат иначе - это тоже хорошо. С точки зрения энергетической безопасности Европы - этот вопрос не имеет принципиального значения», - сказал К.МАНДИЛЬ.

Он подчеркнул, что в целом вопрос нефтебезопасности Европы стоит намного менее остро, чем безопасность в сфере газового и электрообеспечения.

Эксперт пояснил, что организовать транспортировку нефти намного легче, чем транспортировку газа и электроэнергии.

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.