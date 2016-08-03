В ООН заявили о рекордном росте потерь среди гражданского населения на Донбассе за год

Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что сегодня, 3 августа, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн призвал стороны конфликта на востоке Украины уделить первоочередное внимание защите гражданских лиц и принять безотлагательные меры для уменьшения напряженности на линии соприкосновения.

Он также констатировал, что за последние два месяца число жертв среди гражданского населения существенно возросло.

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Согласно обнародованным данным в июне 2016 года Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, задокументировано 69 жертв (12 погибших и 57 раненых) среди гражданского населения. Это почти вдвое больше, чем в мае 2016 года, и больше всего - с августа 2015 года. В июле число жертв среди гражданского населения было еще больше и достигло 73 (восемь погибших и 65 раненых). Среднемесячное число жертв за июнь и июль этого года составляет 71 человек, что более чем в два раза превысило среднемесячное количество жертв (34) в течение девяти предыдущих месяцев, с сентября 2015 года по май 2016 года.

«Эскалация боевых действий и жертвы среди гражданского населения на востоке Украины за последние два месяца вызывают беспокойство. Гражданские лица все чаще вынуждены прятаться в импровизированных бомбоубежищах в своих подвалах, иногда в течение целых ночей – такова цена нарушений режима прекращения огня», - заявил Верховный комиссар Зейд.