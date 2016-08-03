Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных, есть раненые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Погибших в рядах украинских военных нет, трое военнослужащих получили ранения и один – контузию», - сказал Лысенко.

По его словам, один был ранен в Станице Луганской, еще один - в Крымском, один - в Марьинке, и контузию получил наш парень в Красногоровке во время минометного обстрела».

Лысенко также сообщил о потерях противника. По его словам, «за прошедшие сутки один оккупант погиб, трое получили ранения. Это боевики из состава так называемой третьей бригады российских оккупационных войск с местом дислокации в Горловке».