Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных, есть раненые

13:25, 03 августа 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военнослужащих нет, но трое получили ранения и один - контузию.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Погибших в рядах украинских военных нет, трое военнослужащих получили ранения и один – контузию», - сказал Лысенко.

По его словам, один был ранен в Станице Луганской, еще один - в Крымском, один - в Марьинке, и контузию получил наш парень в Красногоровке во время минометного обстрела».

Лысенко также сообщил о потерях противника. По его словам, «за прошедшие сутки один оккупант погиб, трое получили ранения. Это боевики из состава так называемой третьей бригады российских оккупационных войск с местом дислокации в Горловке».

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