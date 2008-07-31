Как погиб Анатолий Перепадя?

Ассоциация велосипедистов Киева утверждает, что дело о гибели выдающегося украинского литератора и переводчика Анатолия Перепади, который был насмерть сбит автомобилем, расследуется предвзято.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации, текст которого передан УНИАН.

По убеждению авторов заявления, органы МВД пытаются переложить ответственность на самого погибшего велосипедиста, доказывая таким образом невиновность водителя автомобиля. По данным организации, 10 июня с.г. Оболонское районное управление внутренних дел "в условиях секретности приняло решение не возбуждать уголовного дела по факту смерти А.Перепади".

В заявлении отмечается, что только благодаря активной позиции общественности и проведению уличной акции "Велонаезд" в дело вмешалась прокуратура, которая 7 июля отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В Ассоциации обеспокоены ситуацией с “документированием действий водителя автомобиля ХОРАМСКОГО В.Л. сразу после совершения ДТП”. В частности, авторы заявления обращают внимание на публикации в СМИ на протяжении июня-июля этого года со ссылкой на Центр общественных связей ГУ МВД, в которых сообщалось, что водитель неустановленного автомобиля скрылся с места происшествия и его личность устанавливается. "Эти действия сами по себе содержат признаки преступлений. Но на сегодняшний день нам ничего неизвестно о наличии документальных подтверждений факта побега водителя в материалах уголовного дела", - отмечают авторы заявления.

Также обеспокоенность в организации вызывает официальная справка Госавтоинспекции Оболонского района, в которой виновником аварии, произошедшей 3 июня 2008 г., называется сам Анатоль Перепадя, который якобы нарушил п.12.1 и 12.3 Правил дорожного движения ("Скорость движения").

Организация допускает, что первичные следственные действия, проведенные работниками органов внутренних дел на месте ДТП, не отображают реальную картину происшествия.

"В результате аварии А.Перепадя получил тяжелые травмы и не мог принять участия в первичных следственных действиях на месте происшествия. Это дает основания предполагать, что эти действия проводились с нарушениями", - заявляет Ассоциация.

Представители организации обращаются к киевлянам, которые были свидетелями аварии на просп. Героев Сталинграда, с просьбой предоставить какую-либо информацию об этом дорожно-транспортном происшествии, поскольку это может помочь восстановить действительные обстоятельства гибели человека.

Как сообщалось, А.Перепадя умер в больнице 9 июня 2008 г. в результате полученных в аварии травм.

Справка УНИАН. А.Перепадя родился в 1935 году в Кировоградской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. В его переводах на украинском языке вышли произведения Бальзака, Сент-Экзюпери, Камю, Макиавелли, Сервантеса, Петрарки и др. Лауреат многих переводческих премий. В частности, дважды – премии «Сковорода», которую Посольство Франции предоставляет за лучший перевод. Кавалер французского Ордена искусства и литературы Золотых пальм. Лауреат французско-украинской премии им. Николая Зерова.