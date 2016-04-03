Филарет: Путин и его боевики должны ответить перед судом, как нацисты в Нюрнберге

Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет.

"И Путин, и боевики-террористы совершают преступления против человечности, военные преступления, занимаются терроризмом. Поэтому должны отвечать перед судом, согласно закону — как отвечали нацисты на трибунале в Нюрнберге", - рассказал Филарет.

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Он отметил, что сейчас Бог допустил агрессора в Крым и на Донбасс. "Но и этого агрессора Господь накажет, как Бог наказал за агрессию Германию. Гитлер сам себя застрелил, Германия была разделена, страдала после окончания Второй мировой войны, долго страдала ... Так Господь и этого российского агрессора в свое время также накажет, потому что грех не может остаться безнаказанным", - уверен глава УПЦ КП.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский призвал к завершению войны в Украине и освобождению пленных.