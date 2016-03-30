Центр противодействия коррупции заявил о давлении ГПУ: обвиняет в хищении средств на реформу

Как передает корреспондент УНІІАН, об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на брифинге.

По его словам, Генпрокуратура обвиняет Центр противодействия коррупции в хищении средств на её реформирование.

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“Грубо говоря, что мы украли деньги налогоплательщиков, которые должны были пойти на реформу ГПУ. Центр противодействия коррупции не взял ни копейки ни у американского посольства, ни у другого донора на реформу Генпрокуратуры”, - сказал Шабунин.

“Юридически нет никаких оснований подвязывать нас к этому делу... Ключевая цель Генпрокуратуры - политическое давление на нашу организацию», - сказал Шабунин, подчеркнув, что «это банальная месть», поскольку «мы последовательно критикуем генпрокуратура и его двух первых заместителей».

Еще одна причина, по словам Шабунина, самая важная - в том, что четыре недели тому назад организация обнародовала план Банковой о замене Виктора Шокина на Юрия Севрука или Юрия Столярчука.

Кроме того, юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань сказала, что сам факт открытия уголовного производства в связи с хищением средств правительства США является незаконным, потому что в Печерском суде в фабуле дела нет описания, в чем состояло хищение, поэтому объективной стороны преступления не существует.

По ее словам, посольство США уже сообщило, что никаких проблем с их средствами нет, и они не обращались в Генпрокуратуру.

По мнению юристов Центра противодействия коррупции, уголовное производство возбуждено ГПУ незаконно, а поэтому активисты будут требовать привлечения к ответственности следователей и прокуроров, которые превысили свои служебные полномочия.

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«Мы считаем, что это попытка давления на нашу организацию. За последний год мы направили в ГПУ около 30 заявлений, многие из них касались работников ГПУ... Поэтому мы разработали определенную стратегию юридической защиты... Мы подготовили заявление о преступлении в отношении сотрудников ГПУ, которые осуществляют уголовное производство”, - заявила Щербан.

Она подчеркнула, что организация будет требовать от ГПУ закрытия данного производства в связи с отсутствием состава преступления, а если она откажется, то Центр обратится в суд со всеми соответствующими документами.

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Как сообщалось, Печерский суд Киева предоставил следователям ГПУ доступ с правом изъятия вещей и документов «Центра противодействия коррупции», а также документов, составляющих банковскую тайну. Соответствующие постановления изданы судом 22 марта.

В рамках досудебного расследования следователи ГПУ ищут деньги правительства США, которые выделены на реформу уголовной юстиции и, по мнению ГПУ, должны были поступать непосредственно на счета правоохранительного органа.