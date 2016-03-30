Центр противодействия коррупции заявил о давлении ГПУ: обвиняет в хищении средств на реформу
Общественная организация «Центр противодействия коррупции» заявляет о давлении и уголовном преследовании ее активистов со стороны Генеральной прокуратуры.
Как передает корреспондент УНІІАН, об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин на брифинге.
По его словам, Генпрокуратура обвиняет Центр противодействия коррупции в хищении средств на её реформирование.
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“Грубо говоря, что мы украли деньги налогоплательщиков, которые должны были пойти на реформу ГПУ. Центр противодействия коррупции не взял ни копейки ни у американского посольства, ни у другого донора на реформу Генпрокуратуры”, - сказал Шабунин.
“Юридически нет никаких оснований подвязывать нас к этому делу... Ключевая цель Генпрокуратуры - политическое давление на нашу организацию», - сказал Шабунин, подчеркнув, что «это банальная месть», поскольку «мы последовательно критикуем генпрокуратура и его двух первых заместителей».
Еще одна причина, по словам Шабунина, самая важная - в том, что четыре недели тому назад организация обнародовала план Банковой о замене Виктора Шокина на Юрия Севрука или Юрия Столярчука.
Кроме того, юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань сказала, что сам факт открытия уголовного производства в связи с хищением средств правительства США является незаконным, потому что в Печерском суде в фабуле дела нет описания, в чем состояло хищение, поэтому объективной стороны преступления не существует.
По ее словам, посольство США уже сообщило, что никаких проблем с их средствами нет, и они не обращались в Генпрокуратуру.
По мнению юристов Центра противодействия коррупции, уголовное производство возбуждено ГПУ незаконно, а поэтому активисты будут требовать привлечения к ответственности следователей и прокуроров, которые превысили свои служебные полномочия.
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«Мы считаем, что это попытка давления на нашу организацию. За последний год мы направили в ГПУ около 30 заявлений, многие из них касались работников ГПУ... Поэтому мы разработали определенную стратегию юридической защиты... Мы подготовили заявление о преступлении в отношении сотрудников ГПУ, которые осуществляют уголовное производство”, - заявила Щербан.
Она подчеркнула, что организация будет требовать от ГПУ закрытия данного производства в связи с отсутствием состава преступления, а если она откажется, то Центр обратится в суд со всеми соответствующими документами.
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Как сообщалось, Печерский суд Киева предоставил следователям ГПУ доступ с правом изъятия вещей и документов «Центра противодействия коррупции», а также документов, составляющих банковскую тайну. Соответствующие постановления изданы судом 22 марта.
В рамках досудебного расследования следователи ГПУ ищут деньги правительства США, которые выделены на реформу уголовной юстиции и, по мнению ГПУ, должны были поступать непосредственно на счета правоохранительного органа.