Треть мужчин считает, что "настоящий мужчина не должен показывать чувства" - опрос

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что такое мнение чаще разделяют люди среднего и старшего возраста, как правило, женатые, чаще в селах, чем в городах.

Наиболее консервативным в данном вопросе оказался Запад, где почти 40% респондентов согласились с тезисом, что настоящий мужчина не должен показывать свои чувства; к примеру, в Центре и на Востоке таких вдвое меньше. Более открыты в вопросе выражения своих чувств люди с высоким уровнем образования, молодежь, люди, которые находятся в гражданском браке, и разведенные.

Лишь около 20% мужчин и женщин считают, что "женщина не должна проявлять сексуальную инициативу". При этом женатые люди (или те, кто имели опыт брака в прошлом) более склонны поддерживать данный подход по сравнению с неженатыми людьми.

Чем выше уровень финансового благополучия людей, тем толерантнее они к вопросам сексуальных отношений. "Вполне закономерно, что пожилые люди, будучи более традиционными и консервативными в своих убеждениях, склонны поддерживать данную гипотезу больше, чем люди молодого и среднего возраста", - отмечают социологи.

55% мужчин и 49% женщин согласны с тем, что для мужчин секс более важен, чем для женщин". При этом, наиболее склонны к одобрению данного тезиса холостые люди и те, кто состоят в гражданском браке. При этом особой разницы во взглядах различных возрастных групп не выявлено.

Почти 60% женщин считают, что "ничего плохого нет в том, что жена привлекает к себе внимание других мужчин". При этом почти половина мужчин согласились с данным утверждением.

В то же время почти 60% мужчин считают, что "ничего плохого нет в том, что мужчина обращает внимание на других женщин, кроме жены". Женщины оказались гораздо более критичными в своих оценках – только 38% согласились с данным утверждением.

"Чем моложе респонденты, чем выше их образование, тем либеральнее их взгляды относительно допустимой свободы как женщин, так и мужчин. Наиболее либеральные взгляды в парах, состоящих в гражданском браке", - отмечают исследователи.

По данным опиптування, в селах значительно более консервативные взгляды по данному вопросу, чем в городах, и это более характерно для Западной и Центральной Украины.

В рамках исследования было опрошено 1800 респондентов в течение 1-6 октября 2015 года. Ошибка репрезентативности - не более 2,4%.