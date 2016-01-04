На пунктах пропуска из зоны АТО снова очереди: выстроились почти 900 автомобилей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, сегодня утром для пересечения линии разграничения в КПВВ «Зайцево» ожидало 300 транспортных средств на въезд с неконтролируемой территории и 250 - на выезд. На КПВВ «Марьинка» находилось 150 автомобилей на въезд и 100 - на выезд. Перед контрольным пунктом «Новотроицкое» очередь незначительная – наблюдалось 20 и 30 автомобилей на въезд и выезд соответственно. На «Гнутово» находилось 20 транспортных средств в направлении въезда, очереди на выезд не было.

Читайте такжеПоток транспорта в пунктах пропуска в зоне АТО в послепраздничный период растет - пограничники

Все контрольные пункты въезда/выезда работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

Учитывая погодные условия, Государственная пограничная служба еще раз обращается ко всем гражданам, которые направляются через линию разграничения, заблаговременно и тщательно готовиться к поездкам.