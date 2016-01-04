На пунктах пропуска из зоны АТО снова очереди: выстроились почти 900 автомобилей
Пассажирский и транспортный поток в контрольных пунктах въезда/выезда на линии разграничения в районе АТО продолжает увеличиваться, хотя является намного меньшим, чем в последние дни прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, сегодня утром для пересечения линии разграничения в КПВВ «Зайцево» ожидало 300 транспортных средств на въезд с неконтролируемой территории и 250 - на выезд. На КПВВ «Марьинка» находилось 150 автомобилей на въезд и 100 - на выезд. Перед контрольным пунктом «Новотроицкое» очередь незначительная – наблюдалось 20 и 30 автомобилей на въезд и выезд соответственно. На «Гнутово» находилось 20 транспортных средств в направлении въезда, очереди на выезд не было.
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Все контрольные пункты въезда/выезда работают в штатном режиме, говорится в сообщении.
Учитывая погодные условия, Государственная пограничная служба еще раз обращается ко всем гражданам, которые направляются через линию разграничения, заблаговременно и тщательно готовиться к поездкам.