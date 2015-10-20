Правоохранители нашли и допросили владельца затонувшего под Одессой катера - Сакварелидзе
Правоохранительные органы нашли и допросили владельца катера “Иволга”, который затонул в Черном море под Одессой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального прокурора Украины - прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе сообщил журналистам в Киеве.
"Он (владелец) уже сотрудничает со следствием и его допросили", - сказал Сакварелидзе.
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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось 36 человек. Погибли 16 человек. 19 октября катер подняли на поверхность.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога капитана катера.