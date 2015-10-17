В результате крушения прогулочного катера в Одесской области погибли 12 человек (видео)
В результате аварии прогулочного катера в районе Затоки в Одесской области погибли, по меньшей мере, 12 человек, удалось спасти 23 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.
Как отмечается, днем 17 октября прогулочное судно "Иволга" вышло с частной базы для прогулки в акватории Черного моря в районе г. Белгород-Днестровский.
Читайте такжеВ Мариуполе на пляже взорвался катер (фото)
"По предварительным данным на борту находились 36 человек. Во время возвращения на базу примерно в 16:00 судно перевернулось", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, продолжается спасательная операция, в которой принимают участие суда Администрации морских портов Украины, Белгород-Днестровского порта и Госпогранслужбы.
"В результате поисковых работ удалось спасти 23 человека, найдено 12 тел погибших. Поисковая операция продолжается. Информация будет обновляться", - заявили в ведомстве.
Трагедія в Затоці: перевернувся та потонув пасажирський катер. Декілька загиблих, точна цифра уточнюється, більшість вда...Posted by Mikheil Saakashvili on 17 октября 2015 г.