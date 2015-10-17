В результате крушения прогулочного катера в Одесской области погибли 12 человек (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Как отмечается, днем 17 октября прогулочное судно "Иволга" вышло с частной базы для прогулки в акватории Черного моря в районе г. Белгород-Днестровский.

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"По предварительным данным на борту находились 36 человек. Во время возвращения на базу примерно в 16:00 судно перевернулось", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продолжается спасательная операция, в которой принимают участие суда Администрации морских портов Украины, Белгород-Днестровского порта и Госпогранслужбы.

"В результате поисковых работ удалось спасти 23 человека, найдено 12 тел погибших. Поисковая операция продолжается. Информация будет обновляться", - заявили в ведомстве.