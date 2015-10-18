Капитану затонувшего в Затоке катера грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом заявила спикер Министерства внутренних дел в Одесской области Анна Пенчева, передает "112 Украина".

"Нашли капитана, он задержан. Начато уголовное дело по ч. 3 ст. 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - отметила она.

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Стоит подчеркнуть, что санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, авария катера "Иволга" произошла 17 октября около 15:30 в Затоке Одесской области. По последним данным, погибли 14 из 36 пассажиров.

Причиной аварии судна могут быть шторм и перегруженность судна. По факту аварии открыто уголовное дело. 18 октября в Одесской области объявлен траурным днем.