Правоохранители сообщили о подозрении капитану "Иволги"

11:27, 19 октября 2015
Общество
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В Одесской области правоохранители 18 октября сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта капитану катера "Иволга", в результате крушения которого 17 октября погибло 14 человек.

Капитану затонувшего катера сообщили о подозрении / twitter.com/odessahistory

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Одесской области со ссылкой на заместителя прокурора области Олега Жученко.

Решается вопрос об избрании капитану катера меры пресечения.

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Прокуратура области контролирует ход расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее гибель людей). Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Обращаем внимание, что в настоящее время не установлены анкетные данные одного погибшего человека, в связи с чем прокуратура обращается к гражданам и средствам массовой информации с просьбой предоставить любую полезную информацию", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море у поселка Затока Одесской области, перевернулся катер "Иволга", на борту которого, как было изначально заявлено, находилось 36 человек, из которых погибло 14.

18 октября в региональном главке МВД заявили, что не исключается увеличение численности погибших. Поисково-спасательная операция еще не завершена и на борту могло быть свыше 40 человек.

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Как отметил глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, максимально это судно может взять на борт 12 пассажиров. По его мнению, причины трагедии – преступная халатность, как капитана судна, так и контролирующих служб, поскольку пограничники знали, что на борту "Иволги" - 33 пассажира, но на информацию о явном перегрузе никто из представителей соответствующих ведомств не отреагировал.

Также устанавливается, почему соответствующие службы вовремя не открыли мост, что открыло бы доступ спасательному судну.

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