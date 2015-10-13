Украина представит на Франкфуртской ярмарке лучшие книжные издания и их авторов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Отмечается, что украинские издания разместятся на 100 метрах стандартно застроенной экспозиции.

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Согласно сообщению, национальная экспозиция будет состоять из трех тематических разделов, которые откроют зарубежному издателю и читателю Украину. Центральное место на стенде займут издания, освещающие драматические события современной истории Украины – Революцию достоинства, войну, развязанную против независимой Украины Россией. Это, в частности, «Частный дневник. Майдан. Война» Марии Матиос (издательство «Пирамида»), «Летопись очевидцев. 9 месяцев украинского сопротивления» Оксаны Забужко («Комора»), «Аэропорт» Сергея Лойко («Брайтбукс»), «100 дней плена, или Позывной «911» Валерия Макеева (Черкассы: Издатель Александр Третьяков), «Война глазами ТСН. 28 историй по ту сторону камеры» Ольги Кашпор («Основы»), «УКРЫ. Боевая проза» Богдана Жолдака («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»), «Я – свидетель. Записки из оккупированного Луганска» Валентина Торбы (ООО «Украинская пресс-группа», газета «День) и другие.

Второй тематический раздел украинской экспозиции будет состоять из книг, представляющих современную Украину с тысячелетней историей, культурными и художественными традициями и достоянием. Это прежде всего художественные альбомы издательства «Родовид», «Мыстецтво», «Основы». Центральное место на украинском стенде будет занимать Пересопницкое Евангелие – этот мастерски воссозданный издательством «АДЕФ-Украина» рукописный памятник староукраинского языка и искусства XVI века, который еще называют украинской Первокнигой и символом украинской нации.

Также в этой части экспозиции будет представлена детская книга (издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Богдан», «Видавництво Старого Лева», «Час майстрів», «Ранок» и др.) и современная украинская литература – произведения Владимира Лиса, Сергея Жадана, Софии Андрухович, Андрея Кокотюхи, Валерия Шевчука, сборники «Украинская авангардная поэзия», («Смолоскип») и «Расстрелянное возрождение» («Основы»).

Третий раздел национальной экспозиции будет состоять из книг украинских авторов в переводе на языки народов мира. Это произведения Сергея Жадана, Оксаны Забужко, Юрия Винничука, Татьяны Малярчук, Тараса Прохасько, Юрия Андруховича, Любко Дереш, Наталки Сняданко, Андрея Куркова, Отара Довженко и другие.

Также, по данным Госкомтелерадио, на украинском стенде (Hall 5.0 B136) во время Франкфуртской книжной ярмарки состоятся творческие встречи с известными на Западе украинскими писателями - Юрием Андруховичем, Андреем Курковым, Сергеем Жаданом, Марией Матиос, Ирэной Карпой, украинским переводчиком, поэтом и эссеистом Василием Махно, проживающим в Нью-Йорке, и автором технотриллеров «Бот», «Жестокое небо» и публицистической энциклопедии извечного противостояния между Украиной и Россией «Небратні» Максимом Кидруком. Модератором этих встреч будет известный радиожурналист Игорь Померанцев. Кроме того, украинские писатели станут участниками дискуссии «Автор и война» и дискуссии о роли культуры после Евромайдана «Что стоит за политикой?», говорится в сообщении.