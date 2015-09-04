На Форуме издателей газета "День" представит беспрецедентный книжный проект (фото)

«Сезон чтения», который традиционно начинается в сентябре с Форума издателей во Львове, «День» начинает новинками. В этом году их – четыре.

Команда газеты подготовила беспрецедентную публицистическую трилогию. В нее вошли три знаковые книги – «Котел», или Дело без срока давности», которую упорядочил Иван Капсамун, «Я – свидетель!» авторства Валентина Торбы и «Катастрофа и Триумф. Истории украинских героев», которую упорядочила Мария Семенченко.

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Все они разные, но связанные между собой логикой истории. События, описанные в них – вытекающие одна из другой и дают широкое понимание причин, поводов и последствия того, что сейчас переживает наша страна.

Открывает трилогию, а заодно и новую серию – «Новейшая история для «чайников» – книга редактора отдела политики газеты «День» Ивана Капсамуна под названием «Котел», или Дело без срока давности». В ней описаны в ней события, личности, явления – это предтеча того, что сейчас переживает Украина. Новое издание поэтапно исследует саму суть новейшей истории Украины на примере человеческих трагедий, упущенных шансов и деформации страны, что в конце концов привело к войне.

Это — документальное доказательство, как и почему сложилась олигархически-клановая система и вертикаль власти президента Кучмы, трагическим «символом» которой стали резонансное убийство журналиста Гонгадзе, избиение общественного деятеля Алексея Подольского, покушение на жизнь народного депутата II и III созывов Александра Ельяшкевича.

Вторая книга в триптихе – «Я – свидетель!» Валентина Торбы – это авторский дневник с оккупированного Луганска, фиксация стремительного и масштабного развертывания драматических событий на востоке страны. Это – летопись очевидца, и в этом его ценность. Фиксация фактов, собственные наблюдения и рефлексии на события лета 2014 года в Луганске, – это бесценный документ этой войны.

Третий сборник «Катастрофа и Триумф. Истории украинских героев» упорядочила редактор отдела «Общество» Мария Семенченко. Сюжет сборника – о героизме украинских военных – является логическим продолжением первых двух книг. «Эта книга о том, какие чрезвычайные силы имеет украинский народ, в какой мере он был «спроектирован» как народ свободы», – объясняет Лариса Ившина.

Составитель сборника Мария Семенченко отметила, что эта книга писалась с первого дня войны, с момента, когда в Крыму появились российские военные. Это — сборник военных историй, записанных журналистами «Дня» в разных регионах страны в 2014-2015 годах, своеобразные «эпизоды» этой войны.