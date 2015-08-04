Журналист рассказал о захвате Крыма россиянами: Они вели себя так, словно украинских военных не существовало

Соответствующую запись он сделал в Facebook, публикуя отрывок своего романа "Аэропорт".

Cобытия разворачивались в штабе 36-ой механизированной бригады Береговых Войск Украины, где за длинным столом, склонившись над разложенными картами, сидели командир части – подполковник, и его заместитель – майор, ходивший по комнате взад-вперед позади грузного командира, который сидел, закрыв глаза и обхватив голову руками.

Читайте такжеАннексия Крыма РФ является неприемлемой, но нельзя забывать о жителях полуострова - премьер Турции

"Саша, давай подгоним два-три танка и пару бэтеров к Совету и пи*данем по нему прямой наводкой со всех орудий, как Ельцин по Белому дому, - заговорил майор, остановившись за спиной подполковника. - Там же никого нет, кроме террористов. Расх*чим их по полной. Проснемся-разберемся. Скажем, что в отсутствие приказа действовали по инструкции военного времени".

Командир в свою очередь призвал оставаться на базе и ждать приказа.

"Наше дело маленькое. Ждем приказа. Остаемся на базе. Готовность номер один. Все. Тебе что, больше всех надо? С чего ты взял, что время военное? В тебя кто-то стреляет? И вообще, самое худшее или лучшее, что может произойти, это то, что здесь будет Россия вместо незалежной. Без кипеша и без трупов, включая наши с тобой", - сказал он.

В этот момент, как пишет журналист, дежурный без звонка громко и требовательно постучал в дверь, потом приоткрыл ее.

"Товарищ командир, разре... Короче, посмотрите сами за ворота", - сказал дежурный.

По словам журналиста, оба командира чуть ли не бегом поспешили к воротам, на ходу поправляя и застегивая форму, оставив фуражки в штабе.

"Прямо перед воротами, буквально в 10-15-ти метрах, стояла российская бронемашина Тигр без номеров, с крупнокалиберным пулеметом Утес, наведенным на ворота. Позади Тигра разгружались три армейских Урала, тоже без номеров. Из них выпрыгивали солдаты в новом обмундировании ядовито зеленого цвета без отличительных знаков. Они поспешно вытаскивали из кузовов различное вооружение, от автоматов до пулеметов и гранатометов, и занимали позиции для ведения стрельбы по периметру части. Все это делалось хоть и быстро, но организованно и деловито. Как на учениях. Никто ничего не говорил. Никто не выкрикивал приказы. Никто не выдвигал требования. Никто не ставил ультиматумы", - пишет Лойко.

Журналист отмечает, что "пришельцы вели себя так, словно украинских военных на базе не существовало вообще, а если и существовали, то были они не больше и не значительней муравьев или мух. Так, наверное, должны вести себя представители иной, высшей цивилизации, когда захватывают новую планету, на которой есть какая-то примитивная жизнь".

"Набирай Киев, бл*ь!" - процитировал журналист обращение подполковника к дежурному, который стоял у них за спиной, и все трое бросились со всех ног назад к штабу.

"Связи нет", - доложил дежурный через пять минут.

"Вот это точно приехали", - сказал подполковник, сел за стол и достал из кармана мобильник...