Фотограф "киборгов" назвал АТО в Украине самой мягкой операцией по борьбе с терроризмом

Об этом он сказал в эфире программы "Храбрые сердца" на 1+1, передает ТСН.

Лойко известен тем, что освещал множество военных конфликтов в разных частях мира. Его репортажи о войне в Украине Los Angeles Times публикует на первой полосе.

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"Если сейчас вы увидите Славянск, вы не поймете, что там вообще была война. Украинская армия до сих пор не превратила Донецк в Сталинград или, что ближе, Грозный образца 2000 года. Это самая мягкая операция по борьбе с терроризмом, которую я видел в своей жизни", - сказал журналист.

По словам Лойко, украинские солдаты не воспринимают то, что происходит как АТО - для них это война за независимость.