Иерусалимский и Александрийский патриархи, а также Кипрский архиепископ посетят Украину

Об этом сообщил глава и организатор Форума, народный депутат Украины Александр Фельдман, который на днях побывал с рабочим визитом в Израиле.

Цель поездки - обсуждение ситуации в Украине и обьединение усилий, направленных на прекращение войны и борьбу с религиозным экстремизмом и ксенофобией в мире.

«Внимание всех религиозных лидеров приковано к Украине, все они очень переживают за нашу страну, поддерживают ее, желают скорейшего возврата спокойствия и стабильности, - отметил Александр Фельдман. - Поэтому результатом встречи стало решение о том, что духовные лидеры проведут совместный молебен об Украине, во время которого призовут к восстановлению мира».

Также Александр Фельдман рассказал, что во время встречи члены правления Международного Киевского межконфессионального форума Патриарх Феофил ІІІ, Архиепископ Кипрский Хризостом ІІ и Патриарх Александрийский Феодор ІІ обсудили ряд вопросов, касающихся необходимости очищения общества от зла, насилия и нетерпимости, в частности на Африканском континенте и на Ближнем Востоке.

Напомним, что Международный Киевский межконфессиональный форум ежегодно собирает в Украине лидеров мировых религий, ученых и дипломатов из более чем 20-ти стран мира.