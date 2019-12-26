Глава УГКЦ назвал условия приезда Папы Римского в Украину

Визит понтифика может состояться, но это требует подготовки.

Для возможности приезда в Украину Папы Римского Франциска следует выполнить три условия.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью Радио Свобода.

Он сослался на слова государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который их озвучил гостям из Украины в Риме.

"Первое – это приглашение католических церквей. Второе – это приглашение со стороны украинской государственной власти", - заявил владыка Святослав.

Читайте такжеПапа римский в рождественском послании призвал к миру в Украине (фоторепортаж)

лава УГКЦ выразил надежду, что выполнить эти два условия будет несложно.

"Мы имеем нового президента. Я надеюсь, что он пригласит папу", - пояснил он.

Относительно третьего условия верховный архиепископ Киево-Галицкий не стал вдаваться в конкретику.

"Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы тоже и другие христианские церкви не возражали против того визита", – заявил он.

Речь шла, очевидно, прежде всего о многочисленных религиозных организациях православных Украины.

При этом настоятель УГКЦ опроверг тезис о том, что потенциальному визиту понтифика препятствует Россия.

"Не нужно во всем видеть "руку Москвы". Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться", - посоветовал владыка Святослав и уточнил, что со своей стороны уже пригласил Франциска.

"Мы его официально уже в который раз пригласили приехать в Украину. Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание", – заверил архиерей.

Как сообщалось, накануне Папа Римский отслужил праздничную мессу в Ватикане. В своей проповеди понтифик говорил о даре Христовой любви, который получило все человечество, независимо от заслуг и ответа на него. Папа подчеркнул, что Бог любит каждого человека, даже если он много нагрешил и запутался в жизни. А днем во время традиционного рождественского обращения Urbi et Orbi Франциск обратил внимание на конфликты, которые продолжаются в Украине и других государствах мира и призвал их прекратить.