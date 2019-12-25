Перенос Рождества: в УГКЦ предупредили о последствиях изменения даты

По словам главы церкви, "вопрос празднования Рождества – это не вопрос даты".

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) заявил, что вероятная смена церковного календаря потянет и изменения гражданских и государственных праздников.

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Он рассказал, что кроме изменения даты Рождества, изменится и дата Дня защитника Украины, который ныне отмечается 14 октября – в день христианского праздника Покрова Богородицы по юлианскому календарю. В случае перехода на григорианский или новоюлианский календарь праздник Покрова будет 1 октября.

Также изменятся даты традиционных праздников, привязаны к церковным, в частности Крещения – с 19 на 6 января, святого Николая – с 19 на 6 декабря.

«Очевидно, вопрос празднования Рождества – это не вопрос даты. Это вопрос переживания определенного события, переживания Божьего присутствия среди нас. Должны искать пути перехода на григорианский календарь. Хотя, когда будем это делать, опять же должны понимать, что мы должны перейти вместе, чтобы этот переход, это изменение календаря не разрушило внутреннего единства одной из церквей. Речь не идет об изменении даты Рождества, речь идет об изменении целого календаря», – подчеркнул глава Украинской греко-католической церкви.

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