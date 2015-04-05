Минобразования предупреждает о мошенниках, собирающих средства на АТО от имени ведомства
Министерство образования и науки не собирает средства на антитеррористическую операцию и предостерегает от мошенников.
На сайте Минобразования обнародовано обращение к руководителям учебных заведений с просьбой быть бдительными.
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«В связи с тем, что в последнее время участились случаи обращения к руководителям высших и профессионально-технических учебных заведений мошенников, прикрывающихся именем Министерства образования и науки, с просьбой перечислить средства на нужды АТО, официально заявляем, что министерство не собирает средства на какие-либо потребности, и поэтому обращение лиц в учебные заведения по этому вопросу считает преступным и особенно циничным», - говорится в обращении.
Министерство образования и науки просит руководителей вузов быть бдительными и сразу сообщать министерству о таких случаях и обращаться в правоохранительные органы.