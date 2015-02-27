В Одессе для противодействия террористам создали 3 специальные штурмовые группы (фото, видео)

В Одессе для противодействия террористам созданы 3 специальные штурмовые группы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, данные боевые единицы созданы на базе трех строевых подразделений одесской милиции. В частности, на базе батальона милиции общественной безопасности особого назначения, батальона патрульной службы милиции особого назначения ”Шторм” и полка патрульной службы.

«Их основной задачей будет обезвреживание террористов и предотвращение террористических проявлений», - отметили в отделе.

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По словам начальника управления общественной безопасности областного главка милиции Ивана Ищенко, сегодня в Одессе существует реальная угроза террористических проявлений, которые несут в себе потенциальную опасность гражданам. Поэтому принято решение о создании вышеназванных групп, которые прошли соответствующую подготовку.

«Сегодня они готовы к выполнению поставленных перед ними задач», - заявил Ищенко.

Бойцы штурмовых групп будут нести службу в круглосуточном режиме, и готовы при необходимости оперативно прибыть в любое время суток в определенный населенный пункт области.