В Одессе для противодействия террористам создали 3 специальные штурмовые группы (фото, видео)
Бойцы штурмовых групп будут нести службу в круглосуточном режиме.
В Одессе для противодействия террористам созданы 3 специальные штурмовые группы.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, данные боевые единицы созданы на базе трех строевых подразделений одесской милиции. В частности, на базе батальона милиции общественной безопасности особого назначения, батальона патрульной службы милиции особого назначения ”Шторм” и полка патрульной службы.
«Их основной задачей будет обезвреживание террористов и предотвращение террористических проявлений», - отметили в отделе.
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По словам начальника управления общественной безопасности областного главка милиции Ивана Ищенко, сегодня в Одессе существует реальная угроза террористических проявлений, которые несут в себе потенциальную опасность гражданам. Поэтому принято решение о создании вышеназванных групп, которые прошли соответствующую подготовку.
«Сегодня они готовы к выполнению поставленных перед ними задач», - заявил Ищенко.
Бойцы штурмовых групп будут нести службу в круглосуточном режиме, и готовы при необходимости оперативно прибыть в любое время суток в определенный населенный пункт области.