В Одессе снова прогремел взрыв (фото, видео)

01:04, 18 февраля 2015
Общество
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В подвальном помещении дома №85 на Большой Арнаутской (угол Александровского проспекта) прогремел взрыв

Таймер


Об этом сообщает "Думская".

В этом здании расположен сервисный центр "Ника-Сервис плюс", директором которого является лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин, а также офис Автомайдана.

Очевидцы говорят, что взрыв был двойным - они отчетливо слышали два мощных хлопка.

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«В свете последних событий легко догадаться, кто за этим стоит», — заявил нам сам Резвушкин, который присутствует на месте происшествия.

Взрывной волной выбило стекла в доме №85 и находящемся напротив №66. Ветки деревьев и осколки вывески выбросило на проезжую часть. Сильно пострадали помещения расположенного рядом филиала ЖКС «Фонтанский» — в помещении выбиты все стекла.

© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua
© Думская, Таймер, Громадське, facebook.com, info-center.od.ua

Правоохранители перекрыли движение на нескольких улицах.

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