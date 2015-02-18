В Одессе снова прогремел взрыв (фото, видео)



Об этом сообщает "Думская".

В этом здании расположен сервисный центр "Ника-Сервис плюс", директором которого является лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин, а также офис Автомайдана.

Очевидцы говорят, что взрыв был двойным - они отчетливо слышали два мощных хлопка.

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«В свете последних событий легко догадаться, кто за этим стоит», — заявил нам сам Резвушкин, который присутствует на месте происшествия.

Взрывной волной выбило стекла в доме №85 и находящемся напротив №66. Ветки деревьев и осколки вывески выбросило на проезжую часть. Сильно пострадали помещения расположенного рядом филиала ЖКС «Фонтанский» — в помещении выбиты все стекла.

Правоохранители перекрыли движение на нескольких улицах.