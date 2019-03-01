Отказ Украины от участия в Евровидении 2019: что думают европейцы - реакция соцсетей

На отказ нашей страны участвовать в международном песенном конкурсе отреагировало множество пользователей сети, в том числе и жителей Европы. Некоторые отметили, что Украина сделала правильный выбор, другие же были в шоке от такого решения.

В сети продолжают обсуждать отказ Украины от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" после скандала с победительницей национального отбора Maruv.

На официальной странице "Евровидения" в Facebook разместили официальное решение НОТУ о том, что Украина не едет в Тель-Авив.

На отказ нашей страны участвовать в международном песенном конкурсе отреагировало множество пользователей сети, в том числе и жителей Европы. Реакция сети не заставила себя ждать. Некоторые отметили, что Украина сделала правильный выбор, другие же были в шоке от такого решения.

"Может быть, в следующий раз, судьи оставят свои смешные загруженные вопросы и мнения при себе и сконцентрируются на фактической песне?".

"Удивительное решение. Справедливость для Марув".

"Я, на самом деле, очень горжусь вашими смелыми артистами, которые отказались быть марионетками этой ужасной политической эры".

"Хотим видеть MARUV на Евровидении! По крайней мере, как гостя, пожалуйста!".

"Лучшее в этом всем то, что я открыл для себя MARUV! Богиня! Я бы хотел, чтобы она выступила от другой страны, чтобы Украина поняла, какую ошибку она совершила".

"Мне действительно грустно слышать эти новости. Украина всегда была моей любимицей и , честно говоря, я не знаю, почему была совершена такая ошибка. Будь сильной, Украина! Буду скучать по тебе в Тель-Авиве!".

"Надеемся увидеть Украину в 2020 году! Но без политики. Мы любим Украину, любим MARUV, с любовью из Израиля".

"Мне очень понравилась песня MARUV Siren Song, и я очень ждал ее выступления на сцене конкурса".

"Плохой день для "Евровидения". С любовью к Украине из Португалии".

"Мы хотим Марув на Евровидении, по крайней мере, в качестве гостя, пожалуйста!".

"EBU следует запретить украину на пару лет".

"Единственное, что из этого следует, это то, что я теперь открыл Марув.. Богиню!"

"Хотелось бы, чтобы она пела для другой страны и победила ... Это показало бы Украине, какую огромную ошибку они совершили".

"Марув заслуживает хотя бы приглашения выступить в качестве гостя. Мне действительно грустно для этой ситуации. Это не должно происходить на празднике музыки".

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Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными.

Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.