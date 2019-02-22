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"Гибридные куры": в соцсетях отреагировали на скандальное интервью близняшек из дуэта ANNA MARIA

17:35, 22 февраля 2019
Общество
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Дуэт ANNA MARIA оскандалился в прямом эфире / УНИАН

Интервью финалисток Нацотбора на Евровидение близняшек Анны и Марии Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) с украинским журналистом Романом Скрыпиным наделало много шума в соцсетях.

В прямом эфире крымскотатарского канала ATR девушки отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма. Видео сразу разлетелось в соцсетях и собрало кучу гневных отзывов.

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Некоторые пользователи соцсетей даже не поленились сделать несколько мемов и фотожаб.

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Как сообщал УНИАН, во время интервью один из зрителей позвонил в прямой эфир и обматерил близняшек.

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Теги: #Крым#Евровидение#ANNA MARIA