"Гибридные куры": в соцсетях отреагировали на скандальное интервью близняшек из дуэта ANNA MARIA
17:35, 22 февраля 2019Общество
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В прямом эфире девушки отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.
Дуэт ANNA MARIA оскандалился в прямом эфире / УНИАН
Интервью финалисток Нацотбора на Евровидение близняшек Анны и Марии Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) с украинским журналистом Романом Скрыпиным наделало много шума в соцсетях.
В прямом эфире крымскотатарского канала ATR девушки отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма. Видео сразу разлетелось в соцсетях и собрало кучу гневных отзывов.
Некоторые пользователи соцсетей даже не поленились сделать несколько мемов и фотожаб.
Как сообщал УНИАН, во время интервью один из зрителей позвонил в прямой эфир и обматерил близняшек.
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