"Гибридные куры": в соцсетях отреагировали на скандальное интервью близняшек из дуэта ANNA MARIA

В прямом эфире девушки отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.

Интервью финалисток Нацотбора на Евровидение близняшек Анны и Марии Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) с украинским журналистом Романом Скрыпиным наделало много шума в соцсетях.

В прямом эфире крымскотатарского канала ATR девушки отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма. Видео сразу разлетелось в соцсетях и собрало кучу гневных отзывов.

Некоторые пользователи соцсетей даже не поленились сделать несколько мемов и фотожаб.

Как сообщал УНИАН, во время интервью один из зрителей позвонил в прямой эфир и обматерил близняшек.