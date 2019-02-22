"Украина потеряла Крым": претендентки на Евровидение отказались признать агрессию России (видео)

В то же время они заверили, что не будут выступать перед президентом России Владимиром Путиным, сославшись на «свою позицию».

Уроженки оккупированного полуострова Крым Анна и Мария Опанасюк, которые являются участницами группы ANNA MARIA и финалистками Национального отбора на Евровидение-2019, попали в скандал, отказавшись отвечать на вопрос об оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Инцидент произошел во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR.

Сестры отказались признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать… Случилось то, что там появились две границы - украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами", - заявила одна из сестер, комментируя события марта 2014 года.

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Продолжая увиливать от ответа, одна из певиц сказала, что "Крым остался Крымом. Там то же море, те же горы, тот же воздух. Честно вам скажу – мы приезжаем к себе домой".

Ведущий напомнил, что «заслуженные артистки» Крыма дают интервью на крымскотатарском канале. В ответ одна из сестер заявила, что Украина "потеряла Крым".

"Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым наш. Но как сказал наш земляк Александр Усик, мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы", - заявила певица.

После этого Скрыпин спросил прямо, считают ли сестры Опанасюк, что в марте 2014 года Российская Федерация оккупировала территорию украинского полуострова.

На этот вопрос певицы отвечать отказались.

"Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики. Мы не члены секретариата президента, чтобы отвечать на такие сложные политические вопросы", - ответили они.

В то же время они заверили, что не будут выступать перед президентом России Владимиром Путиным, сославшись на «свою позицию». В чем она заключается певицы так и не объяснили.

Напомним, 64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в мае 2019 года в Израиле, благодаря победе Нетти прошлого года в Киеве. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.