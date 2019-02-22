"Русские бл*ди": скандальных участниц нацотбора на Евровидение 2019 обматерили в прямом эфире (видео)

Родители участниц дуэта проживают в оккупированном Крыму и являются фигурантами уголовных производств о госизмене.

Участниц дуэта ANNA MARIA Анну Опанасюк и Марию Опанасюк, которые попали в финал нацотбора на Евровидение 2019, обматерил один из зрителей во время прямого эфира.

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Звонок в прямом эфире во время передачи на телеканале ATR прозвучал, когда ведущий Роман Скрыпин попытался выяснить отношение девушек к российско-украинской войне.

"Роман, доброго вечера. Салам алейкум. Послушал вашу передачу. Эти существа - просто русские бл*ди, просто смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и неуважением к этим существам. До свиданья", - сказал зритель.

Видео: skrypin.ua

Как сообщалось ранее, уроженки Крыма Анна и Мария Опанасюк, которые являются участницами группы ANNA MARIA и финалистками национального отбора на Евровидение 2019, попали в скандал, отказавшись отвечать на вопрос об оккупации Крыма Россией в 2014 году.