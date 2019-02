Король прогрессив-рока Стивен Уилсон приедет в Киев с единственным концертом

В столицу Украины британский мультиинструменталист везет пятую сольную пластинку To The Bone.

Негласный король современного прог-рока, четырежды номинант премии "Грэмми" и соавтор множества музыкальных проектов Стивен Уилсон наведается в Киев с единственным концертом в этом году.

В столицу Украины британский мультиинструменталист везет пятую сольную пластинку To The Bone (2017), а также хиты своей самой известной формации Porcupine Tree. Вечер жанровых метаморфоз под руководством гения-трудоголика состоится 2 марта в Октябрьском дворце.

За более чем 30 лет музыкальной карьеры Уилсон зарекомендовал себя главным популяризатором прогрессивного рока, запомнился основателем и участником нескольких именитых проектов и добился завидных успехов на сольном поприще. Его запас вдохновения, трудоголизм и ловкость в работе с палитрой жанров потрясают. Именно поэтому критики часто говорят, что знакомство с музыкантом стоит начинать не с биографии, а с коллекции его записей.

Обширная дискография Уилсона насчитывает сегодня десятки релизов, к которым музыкант приложил руку, в том числе, как и композитор или продюсер. В нее входят не только его наработки для культовых Porcupine Tree или параллельного проекта No-Man, но и многочисленные коллаборации. Среди них совместные работы с King Crimson, Jethro Tull, Yes и Roxy Music. Хотя порой талант и богатое воображение приводили мультиинструменталиста к забавам вроде каверов на ABBA, Prince или The Cure.

Очередной вехой почти что 35-летней карьеры Уилсона в 2017 году стал его пятый сольный альбом To the Bone, вдохновленный любимыми пластинками юности: как упоминал музыкант, от Hounds of Love Кейт Буш до The Seeds of Love группы Tears for Fears. Диск отличился креативным миксом прог-эпиков, легких поп-роковых песен и даже жанра диско. To The Bone стал хорошим поводом для серии европейских концертов, которые до сих пор остаются востребованными и актуальными. И на этот раз, отправляясь в долгий путь, Уилсон не пропустит столицу Украины.

В своих работах самоучка Уилсон - бескомпромиссный художник. Смелый, властный, при этом крайне деликатный, когда дело доходит до построения диалога между жанрами, казалось бы, никак не подходящими для одного флакона. Поэтому каждый концерт затейника - уникальная возможность услышать, как в буквальном смысле расступаются привычные грани музыки, а порой рождаются и совершенно новые.