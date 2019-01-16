Запасайтесь попкорном: топ-10 самых ожидаемых фильмов 2019 года (видео)
В 2019 году на большие экраны должно выйти множество долгожданных и потрясающих кинофильмов. Зрителей ждут триллеры, боевики, комедии и мультфильмы.
Стекло
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Новый трейлер объединил культовых персонажей фильмов «Сплит» и «Неуязвимый». Премьера 17 января.
Как приручить дракона 3
Продолжение доброго и увлекательного мультика про дружбу, верность и храбрость. Премьера 21 февраля.
Капитан Марвел
Долгожданное появление на большом экране Капитана Марвел - женщины со сверхспособностями, которая спасает мир. Премьера 7 марта.
Дамбо
Сумасшедшая фантазия Тима Бертона вылилась в свежий ремейк всеми любимой старой и доброй сказки. Премьера 28 марта.
Мстители: Завершение
Самая громкая комикс-история последних лет наконец получит завершения. В новых "Мстителях" мы увидим мир после трагической битвы с Таносом. Премьера 25 апреля.
Аладдин
Полная перезагрузка диснеевского "Аладдина". Образ Джина примерил на себя волшебный Уилл Смит. Премьера 23 мая.
Годзилла 2: Король монстров
Новый фильм расскажет о противостоянии Годзиллы с тремя другими монстрами. Премьера 30 мая.
Рокетмен
Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет про все основные этапы жизни легендарного музыканта. Премьера 6 июня.
Король Лев
Новый "Король Лев" будет близок к оригиналу и станет его переводом. Премьера 18 июля.
Джокер
Фильм рассказывает историю самого опасного и неуловимого преступника Готем Сити Джокера. Премьера 3 октября.