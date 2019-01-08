"Капитан Марвел": в сети появился новый трейлер фильма с Ларсон (видео)

Лента рассказывает о женщине-супергероине, обладающей уникальными способностями. Действие фильма происходит в 1990-х годах.

На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили новый трейлер фильма "Капитан Марвел". Читайте такжеСтудия Marvel выпустила первый трейлер новых "Мстителей" Лента рассказывает о женщине-супергероине, обладающей уникальными способностями. Действие фильма происходит в 1990-х годах. Лента рассказывает, как пилот ВВС США получила суперсилу. Режиссеры – Анна Боден и Райан Флек. Роли исполнили Бри Ларсон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон, Сэмюел Л. Джексон. Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года.

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