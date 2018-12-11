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"Не может прилично одеться?": Ани Лорак в дерзком мини рассердила фанатов (видео)

13:29, 11 декабря 2018
Общество
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Лорак нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

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Видео она разместила в Instagram Stories. Фанаты в группах, посвященных певице, принялись обсуждать ее наряд.

"Не может прилично одеться?", "Неуместно", "Не оголяться. Она и в трусах может выйти на сцену", "Сочная", "Шикарная", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак встревожила фанатов внешним видом.

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