"Не может прилично одеться?": Ани Лорак в дерзком мини рассердила фанатов (видео)
13:29, 11 декабря 2018Общество
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Ани Лорак показала фигуру в очень коротком платье - фанат хвалят ее фигуру, но критикуют выбор наряда.
Лорак нарвалась на критику / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак поделилась с фанатами видео, на котором она хвастается фигурой в очень коротком платье.
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Видео она разместила в Instagram Stories. Фанаты в группах, посвященных певице, принялись обсуждать ее наряд.
"Не может прилично одеться?", "Неуместно", "Не оголяться. Она и в трусах может выйти на сцену", "Сочная", "Шикарная", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак встревожила фанатов внешним видом.
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